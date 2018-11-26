На работу хоть ползком: как житель Ямала боролся со штормом - видео

С отвертками против ветра – так можно охарактеризовать отважное поведение рабочего Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия).

Пытаясь противостоять штормовому ветру и добраться до места назначения, житель вахтового поселка Сабетта на севере России попал на видео и снискал себе славу в интернете.

На видеоролике, появившемся в YouTube, видно, как мужчина, желая пройти в нужную ему сторону, вынужден втыкать отвертки в землю. Шторм сбивает его с ног и уносит все дальше, но он не сдается.

Мужчину сняли его коллеги 21 ноября, когда на территории округа было объявлено штормовое предупреждение.

Смотрите на видео, как отважный рабочий борется со стихией.