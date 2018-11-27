00:46 28 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Видео

Головокружительное видео: турист чудом выжил после полета на дельтаплане

Получить короткую ссылку
64 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Gursk3

Житель Флориды будучи в отпуске в Швейцарии чудом выжил после не совсем удачного полета на дельтаплане. О роковой рассеянности пилота стало известно только во время полета.

На видео, которое спустя некоторое время сам пострадавший выложил в интерент, видно, что инструктор просто забыл пристегнуть своего клиента страховочными ремнями к дельтаплану. Проблема обнаружилась уже в воздухе, когда бедолаге ничего не оставалась делать, как только вцепиться сначала в инструктора, а затем в планку летательного аппарата.

Пилот почти сразу же пытался приземлиться, но лишь еще больше набрал высоту. На эти кадры даже смотреть страшно, учитывая, что человек летит без страховки, а до земли более одного километра. 

Впрочем, надо отдать должное горе-экстремалу, который сумел продержаться на руках в воздухе порядка двух минут и сорвался уже в тот момент, когда дельтаплан почти приземлился. Пострадавший турист отделался сравнительно легкими травмами и на другой день уже покинул больницу. 

При этом любитель острых ощущений не оставляет надежды в следующий раз снова взмыть в небо и уже по-настоящему насладиться полетом, не опасаясь за собственную жизнь.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Американца забыли пристегнуть к дельтаплану
Головокружительное видео: турист чудом выжил после полета на дельтаплане
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054