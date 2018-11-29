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Ударили истребителями: президент проверил ход учений в Чирчике

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Пресс-служба президента Узбекистана

Мероприятия такого масштаба проводятся в Узбекистане впервые, они продлятся до 30 ноября.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 ноября приехал на Чирчикский полигон, чтобы понаблюдать за специальными тактическими учениями.

Они продолжаются с 26 по 30 ноября, мероприятия такого масштаба проводятся в Узбекистане впервые.

Утром в понедельник военным дали сигнал "Тревога!", началась комплексная проверка боевой готовности воинских частей Министерства обороны.

В учениях на полигоне Чирчик приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения.

Президент ознакомился с условиями в воинской части, осмотрел технику и вооружение.

Теги:
Военные учения, Узбекистан, Чирчик, Шавкат Мирзиёев



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