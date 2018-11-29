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"Стреляют не в ногу, а выше": шутка Путина про доллар сорвала овации зала

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Владимир Путин пояснил, что Россия вынуждена уходить от доллара, но делать это необходимо не резко и не во вред своей экономике.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", пошутил, отвечая на вопрос про доллар.

"У нас нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", — сказал Путин.

Затем президент добавил, что такая нестабильность расчётов в долларах вызывает желание многих экономик в мире найти независимые системы расчёта.

Президент резюмировал, что российская экономика адаптировалась к сложностям и создает условия для развития государства.

"Россия зовет!" - ежегодный инвестиционный форум, в котором принимают участие инвесторов из разных стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.




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