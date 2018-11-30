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На девяностом году детства: писатель построил звездолет во дворе

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© Ruptly

Лусио Баллестерос мечтает посетить планету 10/7, о которой рассказал в своих книгах. В его произведениях этот объект населен похожими на людей существами.

Испанец Лусио Баллестерос построил космический корабль со встроенными солнечными батареями. Мужчина потратил на материалы около 100 тысяч евро. Диаметр аппарата — 20 метров, вес — 1,2 тысячи килограммов.

Возможно, люди, живущие в соседних домах, считают этого 87-летнего испанца чудаком. Впрочем, он их тоже не жалует.

"Мои соседи не знали, что я это делаю. Они проходят мимо и видят это, но им неинтересно, с ними можно говорить только о коровах", — отметил Баллестерос.

Писатель также объяснил, почему планета, на которую он мечтает отправиться, носит такое название — 10/7. По его словам, 10 — это единство Бога, а 7 — измерения человеческого существа.




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