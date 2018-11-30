Медведи-гиганты зажгли не по-детски на праздновании суннат-туй в Самарканде

В интернете обсуждают видео, где узбекистанцы с размахом празднуют "маленькую свадьбу".

Нарядные гости съезжаются в шикарный ресторан, участвуют в богатом застолье и танцуют под живую музыку. Однако среди родственников и друзей выплясывают еще и огромные медведи, слоны и другие сказочные персонажи.

Если дети в испуге поглядывают на невиданных зверей, то взрослые весело зажигают рядом с игрушечными гигантами.

Некоторые пользователи Сети сравнили праздник с новогодним карнавалом и отметили, что хозяин торжества явно переборщил с анимацией.

Другие же узбекистанцы, наоборот, поддержали идею родителей и сказали, что также бы хотели повеселить своих детишек.