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Медведи-гиганты зажгли не по-детски на праздновании суннат-туй в Самарканде

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© Facebook / UZ Photo & Video

В интернете обсуждают видео, где узбекистанцы с размахом празднуют "маленькую свадьбу".

Нарядные гости съезжаются в шикарный ресторан, участвуют в богатом застолье и танцуют под живую музыку. Однако среди родственников и друзей выплясывают еще и огромные медведи, слоны и другие сказочные персонажи.

Если дети в испуге поглядывают на невиданных зверей, то взрослые весело зажигают рядом с игрушечными гигантами.

Некоторые пользователи Сети сравнили праздник с новогодним карнавалом и отметили, что хозяин торжества явно переборщил с анимацией.

Другие же узбекистанцы, наоборот, поддержали идею родителей и сказали, что также бы хотели повеселить своих детишек. 

Теги:
праздник, свадьба, танцы, Самарканд, Узбекистан



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