Чемпионка Казахстана по практической стрельбе Анна Янц работает инструктором в Российском университете спецназа и обучает в основном девушек.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с 64 малыми спутниками на борту.
Самую дорогую рождественскую елку Европы стоимостью 2,3 миллиона евро установила в Мюнхене компания Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором.
Падение экстремала в бассейн, кишащий аллигаторами, попало на камеру очевидца.
Летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России.
В регионах считают, что части тела таких людей делают их богаче, и эти убеждения приводят к многочисленным потерям.
По данным общественного фонда "Нуроний", в Великой Отечественной войне участвовали около полутора миллионов узбекистанцев. Более 400 тысяч из них погибли, 130 тысяч пропали без вести.
Высокотехнологичная новогодняя елка МИА "Россия сегодня" установлена на 1-й линии главного универмага страны. Звездные участники красочного и шумного открытия ГУМ-катка на Красной площади оценили новогоднюю красавицу и адресовали теплые пожелания всем сотрудникам агентства.
За несколько дней видео, на кадрах которого отец выбежал босиком на снег с маленькой дочкой на руках, облетело весь мир.
В интернете опубликовано видео нападения акулы на 29-летнего дайвера.
Сильные подземные толчки жители Аляски ощутили в пятницу.
Робот может разговаривать, учиться и даже вести диалоги – он спрашивает у собеседника, есть ли у него душа, и рассказывает про самосознание.
По словам разработчиков, беспилотник обладает значительным экспортным потенциалом.
В интернете обсуждают видео, где узбекистанцы с размахом празднуют "маленькую свадьбу".
Лусио Баллестерос мечтает посетить планету 10/7, о которой рассказал в своих книгах. В его произведениях этот объект населен похожими на людей существами.
Плодовое дерево росло 6 лет, садовник начал прививать его четыре года назад.
Владимир Путин пояснил, что Россия вынуждена уходить от доллара, но делать это необходимо не резко и не во вред своей экономике.
Мероприятия такого масштаба проводятся в Узбекистане впервые, они продлятся до 30 ноября.
Корреспондент Sputnik Узбекистан познакомился с работой мастериц из Чуста, которые шьют знаменитый головной убор.
Алишер Усманов и его супруга Ирина Винер-Усманова получили в Кремле государственные награды от Владимира Путина.