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Российский грузовой дрон "Скиф" совершил показательный полет

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© Ruptly .

По словам разработчиков, беспилотник обладает значительным экспортным потенциалом.

Грузовой дрон "Скиф" в России совершил показательный полет – дальность полета составляет 300 километров, грузоподъемность – 350 килограммов.

"В мире мы видим огромный интерес разных стран – от Саудовской Аравии до Европы – к нашему беспилотнику. Я думаю, что уже в этом и следующем году у нас пойдут продажи", - заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Дрон предназначен для опыления посевов и доставки грузов в труднодоступные районы.

Теги:
Экспорт, Россия, Дрон



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