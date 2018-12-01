Российский грузовой дрон "Скиф" совершил показательный полет

Грузовой дрон "Скиф" в России совершил показательный полет – дальность полета составляет 300 километров, грузоподъемность – 350 килограммов.

"В мире мы видим огромный интерес разных стран – от Саудовской Аравии до Европы – к нашему беспилотнику. Я думаю, что уже в этом и следующем году у нас пойдут продажи", - заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Дрон предназначен для опыления посевов и доставки грузов в труднодоступные районы.