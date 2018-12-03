За мгновение до беды: видео спасения семьи при землетрясении на Аляске

За несколько дней видео, на кадрах которого отец выбежал босиком на снег с маленькой дочкой на руках, облетело весь мир.

Супружеская пара с ребенком спаслась во время мощного землетрясения в городе Анкоридже на Аляске. В первые секунды стихийного бедствия, как только дом начало трясти, они выбежали на улицу – босиком и в домашней одежде.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они пережили землетрясение силой 7,0 балла.

В пятницу, 30 ноября, неподалеку от Анкориджа произошел ряд мощных толчков оценочной магнитудой в 6,6-7,2 по шкале Рихтера. Землетрясение с такими показателями считается очень мощным, оно может привести к серьезным разрушениям, однако в данном случае очаг залегал на значительной глубине в 35 километров.