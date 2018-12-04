Против насилия и убийств: в Африке провели конкурс красоты среди альбиносов

В регионах считают, что части тела таких людей делают их богаче, и эти убеждения приводят к многочисленным потерям.

Альбиносы Африки провели конкурс красоты. У всех его участников врожденное отсутствие пигментов мелатонина, он отвечает за окраску кожи, волос и глаз.

Цель конкурса – привлечь внимание к проблеме дискриминации и насилия над людьми с альбинизмом.

"Мы решили собрать вместе несколько стран Восточной Африки – Кению, Уганду и Танзанию – из-за проблем, с которыми сталкиваются все альбиносы", - заявил организатор конкурса Исаак Мваура.

По его словам, среди самых актуальных тем – ритуальные убийства. Жители указанных регионов считают, что части тел альбиносов делают их богаче.