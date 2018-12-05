Американец рухнул в бассейн с аллигаторами – шокирующее видео

Риск, конечно, благородное дело, однако не следует дразнить судьбу. В этом в полной мере убедился американец Майкл Уомер из города Орландо во Флориде.

Как пишет Daily Mail, мужчина частенько исполняет экстремальные номера с рептилиями, например, раскачивается на тарзанке прямо над их головами.

В этот раз Уомер решил исполнить такой же трюк – он спустился к бассейну с аллигаторами, бросил им мяса, а затем уцепился рукам за тарзанку, оттолкнулся и… веревка, не выдержав его веса, оборвалась.

Мужчина оказался в воде с голодной стаей.

Видео обрывается на моменте падения, однако издание сообщает, что Уомер остался жив. О характере полученных травм не сообщается.