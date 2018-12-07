Купер: многие в нас не верят, но это может помочь сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал о взаимосвязи результатов команды и ожиданий болельщиков, а также о своих ожиданиях от Кубка Азии.

Наставник национальной команды заявил, что результаты последних товарищеских матчей, в которых его подопечные разошлись ничьей 0:0 с Ливаном и уступили со счетом 0:4 Южной Корее, не должны слишком сильно расстраивать болельщиков.

"Результаты наших товарищеских встреч в Австралии не были положительными, но такие матчи – это хорошая возможность посмотреть на существующие проблемы в составе и постепенно устранить эти недостатки, а также шанс на хорошую подготовку к Кубку Азии. Наша цель - выиграть континентальный турнир", - сказал он.

При выборе состава на Кубок Азии Купер пообещал рассматривать не только тех футболистов, которые участвовали в ноябрьском учебно-тренировочном сборе. Возможно, болельщики увидят в составе команды на Кубок Азии новые имена.

"Для болельщиков главное - это результат. Мы будем строить игру на основе имеющегося состава. Самое главное, чтобы в нашей игре сохранялся баланс. Игроки умеют делать то, что я от них требую. Я вижу, что их навыки соответствует моим требованиям. Если мои требования несовместимы с футболистами, я могу изменить их. Я никогда не буду придерживаться только своих требований, и, если возникнет необходимость, я изменю их, чтобы они были по силам футболистам", - поделился Купер.

Он добавил, что настроен оптимистично и собирается привести команду к победе на Кубке Азии, который состоится в ОАЭ 5 января - 1 февраля 2019 года.