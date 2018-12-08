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Груз в 115 килограмм не помешал грузинскому силачу установить рекорд

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© Sputnik . Alex Shlamov

Девятикратный рекордсмен Георгий Басилашвили установил новое мировое достижение по отжиманиям от пола.

Силач смог отжаться, удерживая на спине дополнительный груз в 115 килограмм, сообщает Sputnik Грузия.

За установлением рекорда наблюдала комиссия Федерации мировых рекордов Кавказа 




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