Груз в 115 килограмм не помешал грузинскому силачу установить рекорд

Силач смог отжаться, удерживая на спине дополнительный груз в 115 килограмм, сообщает Sputnik Грузия.
За установлением рекорда наблюдала комиссия Федерации мировых рекордов Кавказа
Девятикратный рекордсмен Георгий Басилашвили установил новое мировое достижение по отжиманиям от пола.
Силач смог отжаться, удерживая на спине дополнительный груз в 115 килограмм, сообщает Sputnik Грузия.
За установлением рекорда наблюдала комиссия Федерации мировых рекордов Кавказа
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что такое "душа Евразии", и об особом месте Астаны в самом ее сердце.
Работники КТРК рассказали, как создавалось телевидение Кыргызстана —самое популярное СМИ страны отмечает 60-летие.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и СНГ, подготовленную по инициативе Таджикистана.