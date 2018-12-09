В США бобры зашли в супермаркет и стали звездами Сети - видео

Зайдя в магазин, грызуны сразу же направились в отдел скидок. Один из бобров, видимо, оказался недоволен ассортиментом и в скором времени покинул помещение.
Его товарищ, наоборот, решил подольше побродить по супермаркету и ознакомиться с товарами. Гуляя между продуктовыми стеллажами, он даже остановился попозировать на камеру продавца.
Нежданного покупателя сотрудники супермаркета все-таки выпроводили.
Как предположили интернет-пользователи в комментариях к видео, бобры пришли так рано в надежде на распродажу.