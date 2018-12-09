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В США бобры зашли в супермаркет и стали звездами Сети - видео

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© YouTube/MassLive

Утренний визит пары бобров в супермаркет в штате Массачусетс попал на видео.

Зайдя в магазин, грызуны сразу же направились в отдел скидок. Один из бобров, видимо, оказался недоволен ассортиментом и в скором времени покинул помещение.

Его товарищ, наоборот, решил подольше побродить по супермаркету и ознакомиться с товарами. Гуляя между продуктовыми стеллажами, он даже остановился попозировать на камеру продавца.

Нежданного покупателя сотрудники супермаркета все-таки выпроводили.

Как предположили интернет-пользователи в комментариях к видео, бобры пришли так рано в надежде на распродажу.

 

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