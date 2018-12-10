Аргентинские пляски в Мадриде: фанаты празднуют победу в Кубке Либертадорес

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" прошла ответная встреча Кубка Либертадорес между аргентинскими командами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".

Первая игра финала, состоявшаяся 11 ноября на поле "Боки", завершилась со счетом 2:2.

Изначально ответный матч должен был пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль", но из-за беспорядков, устроенных фанатами хозяев, забросавших камнями автобус с игроками "Боки", в результате чего несколько футболистов пострадали, встреча сначала была перенесена на сутки, а затем было объявлено, что она состоится 9 декабря на "Сантьяго Бернабеу".

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" со счетом 3:1 и в четвертый раз в своей истории выиграли трофей.

Как фанаты праздновали на улицах Мадрида победу "Ривер Плейта", смотрите на видео Sputnik.