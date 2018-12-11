Улицы Мюнхена заполнили пугающие детей рогатые монстры

Этот фольклорный персонаж сопровождает Николая Чудотворца. Однако он не дарит подарки, а наказывает детей, которые плохо себя вели на протяжении года.
Как выглядят рогатые монстры, смотрите на видео Sputnik.
В Мюнхене прошло традиционное шествие Крапусов.
Этот фольклорный персонаж сопровождает Николая Чудотворца. Однако он не дарит подарки, а наказывает детей, которые плохо себя вели на протяжении года.
Как выглядят рогатые монстры, смотрите на видео Sputnik.
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Министерство энергетики Казахстана прорабатывает меры по временному запрету на вывоз дизельного топлива за пределы республики.
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В Таджикистане суд вынес приговор местной жительнице, которая заживо закопала своего трехлетнего внука.