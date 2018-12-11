Кожа и кости: изможденный слон шокировал посетителей тайского зоопарка

Животное вынуждено балансировать на металлических канатах и садиться на деревянные столы на арене.

Посетитель крокодиловой фермы в Таиланде снял на видео худого слона, которому приходится выполнять цирковые трюки, сообщает Mirror.

По словам мужчины, опубликовавшего ролик в Сети, у животного проступают все кости.

"Я давно посещаю этот зоопарк. Но когда я пришел туда на прошлой неделе, я расстроился, увидев одного из слонов. Он выглядел худым и больным. Мне было жаль его. Думаю, слону нужна помощь", – цитирует его слова издание.

Видео мгновенно облетело просторы интернета, возмущенные пользователи требуют прекратить издевательства над слоном.