22:01 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Видео

Кожа и кости: изможденный слон шокировал посетителей тайского зоопарка

Получить короткую ссылку
3601

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Jeanna K

Животное вынуждено балансировать на металлических канатах и садиться на деревянные столы на арене.

Посетитель крокодиловой фермы в Таиланде снял на видео худого слона, которому приходится выполнять цирковые трюки, сообщает Mirror. 

По словам мужчины, опубликовавшего ролик в Сети, у животного проступают все кости.

"Я давно посещаю этот зоопарк. Но когда я пришел туда на прошлой неделе, я расстроился, увидев одного из слонов. Он выглядел худым и больным. Мне было жаль его. Думаю, слону нужна помощь", – цитирует его слова издание.

Видео мгновенно облетело просторы интернета, возмущенные пользователи требуют прекратить издевательства над слоном.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Видео
    Лихо закрутил

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума: водитель "Мерседеса" сделал несколько кругов и врезался в здание.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Юри Ратас
    Хотим еще!

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о поддержке его страной идеи введения дополнительных санкций против России.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Ни еды, ни воды: как живут афганские беженцы в лагере под Кабулом
Ни еды, ни воды: шокирующие кадры из лагеря афганских беженцев
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054