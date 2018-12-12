Прямые эфиры Sputnik из Франции собрали миллионы просмотров в Сети

Прямые эфиры Sputnik с протестов во Франции собрали миллионы просмотров.

Корреспондент Sputnik Ксения Козлитина, которая вела трансляции с момента начала протестного движения "желтых жилетов", объясняет такой интерес тем, что журналисты канала всегда стремятся находиться в эпицентре происходящих событий.

По ее словам, все предположения о том, что за протестующими стоят какие-то внешние силы, - это лишь домыслы. Движение "желтых жилетов" зародилось в социальных сетях и оно действительно народное, подчеркнула журналист.

© AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT Чрезвычайное положение во Франции: что пообещал Макрон бунтовщикам

Напомним, массовые протесты во Франции из-за роста цен на бензин продолжаются с середины ноября и собрали более 125 тысяч человек, 4 тысячи из которых задержаны.

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Если сначала бастующие требовали отмены повышения топливных налогов, то потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона.

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Во вторник, 11 декабря, во время телеобращения к нации президент Эмманюэль Макрон сообщил о введении во Франции чрезвычайного экономического и социального положения.

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