Видеоблогер Роб Скаллон показал, как в умелых руках лопата может стать музыкальным инструментом.

В Сети появилось видео, на котором он исполняет песню Killing In The Name группы Rage Against The Machine.

Играет Скаллон действительно на лопате с одной басовой струной.