Васильев рассказал о том, за что можно полюбить Ташкент

Искусствовед Александр Васильев рассказал, чем ему нравится Ташкент, и в каких странах он щеголяет в узбекских нарядах.

"Ташкент - город академический, научный, с прекрасным художественным музеем (прим. ред.: Государственный музей искусств Узбекистана) – я очень люблю его коллекцию. К сожалению, он сейчас закроется на ремонт, и мы долго не сможем любоваться этими прекрасными произведениями искусства", - отметил историк моды.

Также Васильеву полюбился дом кинорежиссера Рустама Хамдамова: его восхитила коллекция картин сценариста.

Васильев: Узбекистан - идеальная страна для туризма

Кроме того, искусствовед признался, что во время каждой поездки в Узбекистан покупает много одежды. Сейчас в московские зимние дни он любит надевать бухарскую шапку из каракульчи.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Мария Захарова рассказала, откуда у нее необычный узбекский чапан

"Когда нахожусь в Узбекистане, всегда наряжаюсь только в национальную одежду. Каждый раз приобретаю в республике новые и новые халаты, шарфы, головные уборы. В Москве я их надеваю на съемки "Модного приговора" или беру наряды с собой в разные страны и с удовольствием ношу их, например, во Франции и Литве. Мне все это очень дорого", - говорит Васильев.

Он обратил внимание на то, что также в его доме создают уют восточные вещи. По словам историка моды, "узбекская керамика или подушка с вышивкой – услада для глаз".