В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет

В гробнице обнаружили 45 резных статуй.
Министр древностей Египта д-р Халед Эль-Энани назвал ее "одним из самых красивых открытий в последнее время."
Гробница принадлежит царскому священнику очищения и надзирателю королевского дворца.
В гробнице обнаружили 45 резных статуй.
Министр древностей Египта д-р Халед Эль-Энани назвал ее "одним из самых красивых открытий в последнее время."
Искусствовед Александр Васильев рассказал, чем ему нравится Ташкент, и в каких странах он щеголяет в узбекских нарядах.
Карликовой свинье Джузеппе всего полгода, а на ее странице в Instagram уже 62,5 тысячи подписчиков.
Он оказался под водой, но сумел выбраться на поверхность и показал подписчикам видеоролик.
Главное в искусстве – творчество, а не инструмент. В крайнем случае инструмент можно сделать и из подручных средств. Смотрите на видео, как можно виртуозно сыграть даже на одной струне.
ЦБ Узбекистана обнародовал курсы валют. Американский доллар прибавил почти 13 сумов, а евро - напротив существенно подешевел.
Узгидромет сообщает о похолодании и осадках в ближайшие дни. В столице ожидается заморозки и снег с дождем.
Правоохранители прокомментировали ситуацию с заменой водительских прав старого образца.
Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал министра транспорта - видео.
Sputnik собрал необычные факты о Бобои Барфи – так в Таджикистане зовут Деда Мороза.
Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.
Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.
О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.
Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.
В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.
Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.
Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.
Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.
Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал министра транспорта - видео.
Sputnik собрал необычные факты о Бобои Барфи – так в Таджикистане зовут Деда Мороза.