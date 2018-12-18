Вышинский: глядя на меня, любой журналист начнет задумываться

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Суд в очередной раз отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив журналиста под стражей до 28 декабря.

Во время суда представители правозащитной платформы "Успішна варта" пообщались с Кириллом Вышинским.

"Глядя, как человека можно запросто посадить в тюрьму, поставив ему в вину его же собственный материал, мои коллеги-журналисты задумаются: а может быть я не то пишу, может не у тех беру интервью… Может лучше писать о бабочках, о цветах, о погоде, об озоновом слое, но не о политике", - рассуждает он.

Журналист отметил, что сорок с лишним его коллег остались без работы, и об их профессиональной судьбе ему ничего не известно.

Вышинский подчеркнул также, что чувствует поддержку коллег и благодарен им за это.

В середине мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск и задержали руководителя Кирилла Вышинского, через два дня журналиста арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. После этого суд неоднократно продлевал арест журналиста, несмотря на действия защитников.



