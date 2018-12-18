20:45 18 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Видео

Вышинский: глядя на меня, любой журналист начнет задумываться

Получить короткую ссылку
Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (32)
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Успішна варта

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал представителям правозащитной платформы "Успішна варта" о ситуации со свободой слова на Украине.

В Херсоне 11 декабря состоялось очередное заседание по делу главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Суд в очередной раз отклонил апелляционную жалобу стороны защиты о смене меры пресечения, оставив журналиста под стражей до 28 декабря.

Во время суда представители правозащитной платформы "Успішна варта" пообщались с Кириллом Вышинским.

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
RT
"Обвинения абсурдны": Кирилл Вышинский рассказал о жизни в СИЗО

"Глядя, как человека можно запросто посадить в тюрьму, поставив ему в вину его же собственный материал,  мои коллеги-журналисты задумаются: а может быть я не то пишу, может не у тех беру  интервью… Может лучше писать о бабочках, о цветах, о погоде, об озоновом слое, но не о политике", - рассуждает он.

Журналист отметил, что сорок с лишним его коллег остались без работы, и об их профессиональной судьбе ему ничего не известно.

Вышинский подчеркнул также, что чувствует поддержку коллег и благодарен им за это.

В середине мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск и задержали руководителя Кирилла Вышинского, через два дня журналиста арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. После этого суд неоднократно продлевал арест журналиста, несмотря на действия защитников.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (32)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме
Вышинский: мои сокамерники — достойные люди
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054