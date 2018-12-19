Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам

После многих лет кровопролития сирийцы могут гулять по городу и посещать рождественские базары. В христианском районе сирийской столицы проходят церковные богослужения.
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После многих лет кровопролития сирийцы могут гулять по городу и посещать рождественские базары. В христианском районе сирийской столицы проходят церковные богослужения.
Как украсили Дамаск к предстоящим праздникам, смотрите на видео Sputnik.
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Президент "Интернет-ассоциации Казахстана" рассказал, почему не стоит менять доменное имя с "kz" на "qz".
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Глава исполнительного комитета СНГ назвал председательство Таджикистана в Содружестве успешным и результативным.