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Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам

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© Ruptly .

Улицы Дамаска украсили праздничные огни и новогодние ели.

После многих лет кровопролития сирийцы могут гулять по городу и посещать рождественские базары. В христианском районе сирийской столицы проходят церковные богослужения. 

Как украсили Дамаск к предстоящим праздникам, смотрите на видео Sputnik.




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