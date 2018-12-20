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Женщины поделились своими ожиданиями о зарплате своих мужчин - видео

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Дамы разного возраста порассуждали о том, кто является основным кормильцем в семье и какого дохода они ждут от своих вторых половин.

Большинство опрошенных корреспондентом Sputnik Кыргызстан женщины с уверенностью заявили, что доход их партнера должен превышать их собственный заработок.

Жительницы Бишкека отмечали, что на мужчинах лежит большая ответственность, поэтому он должен получат  больше женщины.

При этом запросы юных девушек и женщин постарше оказались разными. Так, девушки до 25 лет твердо заявили, что доход мужчины должен быть не ниже тысячи долларов.

Остальные респондентки признались, что буду довольны суммой в 10-30 тысяч сомони.




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