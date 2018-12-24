Индонезию накрыло страшное цунами – видео последствий стихии

Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу вечером.
Как сообщает aljazeera, число жертв стихии возросло до 281. Количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.
Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.
Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.