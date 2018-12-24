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Санта-Клаусы наступают: зимние волшебники устроили шествие в Тбилиси

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© Шламов Александр

В грузинском Тбилиси Санта-Клаусы устроили шумное праздничное шествие.

Новогодние волшебники громко били в барабаны, свистели и жонглировали елочными игрушками. 

Веселый парад привлек внимание горожан, и все с радостью наблюдали за музыкальным представлением.

Как это было, смотрите в видео Sputnik Грузия.

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