Санта-Клаусы наступают: зимние волшебники устроили шествие в Тбилиси

Новогодние волшебники громко били в барабаны, свистели и жонглировали елочными игрушками.
Веселый парад привлек внимание горожан, и все с радостью наблюдали за музыкальным представлением.
Как это было, смотрите в видео Sputnik Грузия.
В грузинском Тбилиси Санта-Клаусы устроили шумное праздничное шествие.
Новогодние волшебники громко били в барабаны, свистели и жонглировали елочными игрушками.
Веселый парад привлек внимание горожан, и все с радостью наблюдали за музыкальным представлением.
Как это было, смотрите в видео Sputnik Грузия.
По данным индонезийских экстренных служб, в результате цунами в Зондском проливе погибли как минимум 281 человек, свыше тысячи получили ранения. Пропавшими без вести считаются более 50 человек
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Казахстанские полицейские нашли в одной из квартир Актау полтонны осетрины, добытой браконьерским способом.
Известный немецкий фотограф представил завораживающие снимки, сделанные во время путешествия по Кыргызстану.
Власти Таджикистана приняли решение о наказании участников бунта в колонии Худжанда, в результате которого погибли 50 заключенных.