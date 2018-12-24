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СМИ: в Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл русло реки

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© Хабаровский край сегодня

В интернете появилось видео из Хабаровского края, где, по данным местных СМИ, упал метеорит.

На кадрах видно, что разрушена вершина сопки, грунт перекрыл русло реки Буреи. По одной из версий, причиной этого могло стать падение метеорита. При этом в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю отметили, что в регионе не были зафиксированы сейсмические события. Сопка находится в тайге, горные работы там не ведутся.

Гидроэнергетики связали снижение притока воды в водохранилище Бурейской гидроэлектростанции со сходом оползня, сообщает РИА Новости.

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявил: если завал на реке будет грозить подтоплением населенных пунктов, в районе введут режим чрезвычайной ситуации.

Теги:
метеориты, Россия



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