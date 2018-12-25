Новый год к нам мчится: необычный забег в Санкт-Петербурге

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Ежедневно узбекско-таджикскую границу пересекают свыше 20 тысяч человек При этом число желающих приехать в обе страны постоянно растет, положительное влияние оказал договор "О границе" между Ташкентом и Душанбе. 114

Больше мороженого: в Ташкенте открывается Baskin Robbins Попробовать лакомства с фруктами, орехами, шоколадом, карамель и множеством других начинок желающие смогут в ТРЦ Samarqand Darvoza. 13