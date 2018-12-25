Новый год к нам мчится: необычный забег в Санкт-Петербурге

Бороды и костюмы участники получали прямо на старте. Забег по традиции открыл Дед Мороз из Великого Устюга.
Забег Дедов Морозов стартовал на Дворцовой площади.
Бороды и костюмы участники получали прямо на старте. Забег по традиции открыл Дед Мороз из Великого Устюга.
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