Горящая лава и пепел – извержение вулкана Этна попало на видео

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, сообщает AFP.

Вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость.

Новое извержение сопровождается необычно высокой сейсмической активностью: наблюдатели зафиксировали более 130 подземных толчков. Сильнейший из них достигал магнитуды в 4,0.

Этна - крупнейший из трех активных вулканов Италии. В высоту он достигает 3,3 тысячи метров. Его последнее действительно сильное извержение произошло в 1992 году — тогда лава чуть не уничтожила городок Дзафферана.