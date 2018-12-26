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Горящая лава и пепел – извержение вулкана Этна попало на видео

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© YouTube / VolcanoDiscovery

Вулкан Этна на Сицилии проснулся в канун католического Рождества

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, сообщает AFP.

Вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость.

Новое извержение сопровождается необычно высокой сейсмической активностью: наблюдатели зафиксировали более 130 подземных толчков. Сильнейший из них достигал магнитуды в 4,0.

Этна - крупнейший из трех активных вулканов Италии. В высоту он достигает 3,3 тысячи метров. Его последнее действительно сильное извержение произошло в 1992 году — тогда лава чуть не уничтожила городок Дзафферана.

 




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