Все религии под одной крышей: необычный храм в Татарстане

В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода.

Необычное сооружение начал строить 1992 году художник, архитектор, скульптор, целитель и общественный деятель Ильдар Ханов. Он продолжал возводить храм до самой своей смерти в 2013 году. Теперь его дело продолжили брат Ильгиз и сестра Флюра Галеева.

Вселенский Храм не задумывался как место, где будут молиться люди разных религий. Поэтому храм — архитектурный символ всех религий и их музей, службы и обряды в комплексе не проводятся.