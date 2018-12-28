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Все религии под одной крышей: необычный храм в Татарстане

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© AP Photo /

В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. 

Необычное сооружение начал строить 1992 году художник, архитектор, скульптор, целитель и общественный деятель Ильдар Ханов. Он продолжал возводить храм до самой своей смерти в 2013 году. Теперь его дело продолжили брат Ильгиз и сестра Флюра Галеева.

Вселенский Храм не задумывался как место, где будут молиться люди разных религий. Поэтому храм — архитектурный символ всех религий и их музей, службы и обряды в комплексе не проводятся.

 




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