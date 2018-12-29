Обезьянка-мама не верит в смерть детеныша – это видео заставит вас плакать

Невозможно утверждать, что животные ничего не понимают и у них нет чувств! Наше видео - ярчайшее доказательство того, что животные могут не только любить, но и искренне горевать. Это касается и потери их детей.

В национальном парке в Индии туристка сняла на видео сцену, когда самка макаки, не желая смириться со смертью своего детеныша, пыталась его накормить.

Детеныш обезьяны умер от 50-градусной жары. Видно, что самка безутешна, она смотрит на своего ребенка, прижимает к груди, гладит по мордочке и смотрит ему в глаза. Она переносит труп в руке и спешит его подобрать, если он падает.

В какой-то момент к убитой горем матери подсел самец и стал гладить ее, видимо, утешая. На эту сцену смотреть спокойно невозможно.

Об этом пишет и Арчна Сингх, которая сняла видео.

"Я плакала, когда снимала… Любой матери трудно пережить утрату ребенка, и это только подтвердило мою уверенность в том, что животные так же чувствительны, как и мы", — написала она.