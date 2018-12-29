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Полный вперед: в Крыму открыли первый участок трассы "Таврида"

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© Youtube / РИА Новости Крым

По одному из четырех участков первой очереди крымской трассы "Таврида" запущено движение. Первые автомобили уже освоили дорогу.

В Крыму открыли движение по 27-километровому участку федеральной трассы "Таврида" от Симферополя до Белогорска.

Автомобили могут ехать по двум полосам с ограничением скорости 60 км/ч. Полностью первая очередь — две полосы в 190 км от Керчи до Симферополя — будет запущена поэтапно к 31 декабря.

В начале следующего года по трассе можно будет передвигаться со скоростью 90 км/ч. В настоящее время "Таврида" готова на 51%. Все четыре полосы от Севастополя до Крымского моста будут открыты для автомобилистов в декабре 2020 года.

 




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