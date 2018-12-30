Кунг-фу корова устраивает беспредел на дорогах - видео

В Парагвае попало на видео ДТП с участием мотоцикла и коровы.

На кадрах видно, как стадо коров пытается перебежать проезжую часть, по которой в разные стороны движутся двое мотоциклистов.

Неожиданно одно из животных выбежало вперед и, встав на дыбы, передними копытами ударило женщину на мотоцикле. В результате пострадавшая упала без чувств, а парнокопытное снова присоединилось к своим сородичам.

В сентябре в Астрахани узбекистанец погиб в ДТП из-за коровы. Автомобиль наехал на животное, которое выскочило на трассу. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia.