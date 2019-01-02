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Нам нужна одна победа: как провожали сборную Узбекистана на Кубок Азии

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония проводов футбольной сборной Узбекистана, которая отправилась в ОАЭ на Кубок Азии.

Несмотря на ранее утро, в международном аэропорту имени Ислама Каримова сегодня было чрезвычайно шумно и многолюдно: представители Ассоциации футбола, спортивные чиновники, члены фан-клуба и простые болельщики приехали проводить любимую команду на важнейший и дебютный для нового наставника сборной турнир - Кубок Азии.

Музыканты провожают сборную Узбекистана на Кубок Азии
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Музыканты провожают сборную Узбекистана на Кубок Азии
Автобус с игроками встретила толпа фанатов и музыканты, которые устроили в воздушной гавани настоящее музыкальное шоу. Вышедший на улицу аргентинец Эктор Купер, судя по выражению его лица, никак не ожидал такого ажиотажа от казалось бы обычной процедуры - отлета сборной на турнир.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер

Бывший футболист сборной Узбекистана, победитель Азиатских игр 1994 года, главный тренер юношеской сборной Азамат Абдураимов
Ассоциация футбола Узбекистана
Бывший игрок сборной Узбекистана сделал прогноз на Кубок Азии
Пока болельщики скандировали "Узбекистан!" и размахивали национальными флагами и картонными кубками, игроки выглядели сосредоточенными и практически никто не улыбался - все настраивались на долгий перелет, напряженные тренировки и решающие матчи.

Наставник команды задавал тон остальным, даже держа в руках врученный ему букет, Купер думал о чем-то своем, вероятно, уже о тактике на матч с японцами в групповой стадии турнира.

Футбольные баталии в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут с 5 января по 1 февраля, а подопечные Эктора Купера вступят в борьбу 9 января. Первый поединок "Белые волки" проведут против сборной Омана. Кроме того в группе F соперниками узбекистанцев станут футболисты из Японии и Туркменистана.

Как провожали на столь ответственный турнир игроков национальной команды, в каком настроении они улетали в ОАЭ смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
ОАЭ, Ташкент, Эктор Купер, Футбол, Узбекистан



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