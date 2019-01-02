Нам нужна одна победа: как провожали сборную Узбекистана на Кубок Азии

В международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония проводов футбольной сборной Узбекистана, которая отправилась в ОАЭ на Кубок Азии.

Несмотря на ранее утро, в международном аэропорту имени Ислама Каримова сегодня было чрезвычайно шумно и многолюдно: представители Ассоциации футбола, спортивные чиновники, члены фан-клуба и простые болельщики приехали проводить любимую команду на важнейший и дебютный для нового наставника сборной турнир - Кубок Азии.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Музыканты провожают сборную Узбекистана на Кубок Азии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер

Автобус с игроками встретила толпа фанатов и музыканты, которые устроили в воздушной гавани настоящее музыкальное шоу. Вышедший на улицу аргентинец Эктор Купер, судя по выражению его лица, никак не ожидал такого ажиотажа от казалось бы обычной процедуры - отлета сборной на турнир.

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Пока болельщики скандировали "Узбекистан!" и размахивали национальными флагами и картонными кубками, игроки выглядели сосредоточенными и практически никто не улыбался - все настраивались на долгий перелет, напряженные тренировки и решающие матчи.

Наставник команды задавал тон остальным, даже держа в руках врученный ему букет, Купер думал о чем-то своем, вероятно, уже о тактике на матч с японцами в групповой стадии турнира.

Футбольные баталии в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут с 5 января по 1 февраля, а подопечные Эктора Купера вступят в борьбу 9 января. Первый поединок "Белые волки" проведут против сборной Омана. Кроме того в группе F соперниками узбекистанцев станут футболисты из Японии и Туркменистана.

Как провожали на столь ответственный турнир игроков национальной команды, в каком настроении они улетали в ОАЭ смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.