Летающая пенсионерка: женщина к 67 годам совершила 51 прыжок с парашютом

Ильсеяр Попова из города Набережные Челны в 67 лет прыгнула с парашютом в 51-й раз.

Женщина осуществила мечту прыгнуть с парашютом в 59 лет. Она не собиранется останавливаться на достигнутом и мечтает полетать на истребителе.