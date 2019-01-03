Летающая пенсионерка: женщина к 67 годам совершила 51 прыжок с парашютом

Женщина осуществила мечту прыгнуть с парашютом в 59 лет. Она не собиранется останавливаться на достигнутом и мечтает полетать на истребителе.
Ильсеяр Попова из города Набережные Челны в 67 лет прыгнула с парашютом в 51-й раз.
Женщина осуществила мечту прыгнуть с парашютом в 59 лет. Она не собиранется останавливаться на достигнутом и мечтает полетать на истребителе.
В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погиб 21 человек, судьба еще 20 жильцов неизвестна. Спасатели продолжают разбор завалов
Дайверы из Иркутска отметили Новый год по-своему – они совершили праздничное погружение в костюмах Дедов Морозов и водили хоровод вокруг лесной красавицы на дне Байкала.
В международном столичноаэропорту Ташкента прошла торжественная церемония проводов футбольной сборной Узбекистана, которая отправилась в ОАЭ на Кубок Азии.
Оказывается, в жаркий день для приготовления яичницы можно обойтись без плиты. Поможет палящее солнце.
Участниками программы переселения соотечественников могут стать граждане трудоспособного возраста, имеющие начальное, среднее и высшее образование, а также непрерывный подтвержденный трудовой стаж.
Узбекистан также рассчитывает на помощь Омана в модернизации конноспортивных школ в ближайшие два года.
Точную причину смерти певца предстоит определить судмедэкспертам.