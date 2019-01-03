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Летающая пенсионерка: женщина к 67 годам совершила 51 прыжок с парашютом

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© Ruptly .

Ильсеяр Попова из города Набережные Челны в 67 лет прыгнула с парашютом в 51-й раз.

Женщина осуществила мечту прыгнуть с парашютом в 59 лет. Она не собиранется останавливаться на достигнутом и мечтает полетать на истребителе.




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Летающая пенсионерка: женщина к 67 годам совершила 51 прыжок с парашютом
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