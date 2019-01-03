Похмельная ель: новогоднее дерево из бутылок чачи сделали в Батуми

Оригинальная елка появилась в одном из местных баров. Бутылочное дерево украсили также праздничными огоньками.
Как выглядит креативное дерево, смотрите на видео Sputnik Грузия.
В Батуми сделали необычное новогоднее украшение - елочку из бутылок для чачи.
Оригинальная елка появилась в одном из местных баров. Бутылочное дерево украсили также праздничными огоньками.
Как выглядит креативное дерево, смотрите на видео Sputnik Грузия.
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