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Похмельная ель: новогоднее дерево из бутылок чачи сделали в Батуми

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© Sputnik / Seyran Baroyan

В Батуми сделали необычное новогоднее украшение - елочку из бутылок для чачи.

Оригинальная елка появилась в одном из местных баров. Бутылочное дерево украсили также праздничными огоньками.

Как выглядит креативное дерево, смотрите на видео Sputnik Грузия.




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