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Как будто бомба взорвалась: жители Магнитогорска о моменте трагедии

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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (10)
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© Ruptly .

Спасательная операция на месте взрыва в Магнитогорске завершилась 3 января.

Из-за взрыва 31 декабря обрушился подъезд многоэтажного дома. По последним данным, жертвами ЧП стали 39 человек. Среди погибших — шесть детей.

Что говорят о трагедии очевидцы смотрите на видео Sputnik.

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (10)



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