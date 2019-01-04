Как будто бомба взорвалась: жители Магнитогорска о моменте трагедии

Спасательная операция на месте взрыва в Магнитогорске завершилась 3 января.

Из-за взрыва 31 декабря обрушился подъезд многоэтажного дома. По последним данным, жертвами ЧП стали 39 человек. Среди погибших — шесть детей.

Что говорят о трагедии очевидцы смотрите на видео Sputnik.