Салют по-грузински, или Что делать, если не успел купить фейерверки

Насколько хорошо мужчине удалось изобразить эти звуки — узнаете, посмотрев видео.
Жители Тбилиси во время новогодних праздников сняли забавное видео. Один из участников застолья старался воспроизвести звуки запуска фейерверков.
Насколько хорошо мужчине удалось изобразить эти звуки — узнаете, посмотрев видео.
В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал главный азиатский футбольный турнир четырехлетия.
Бенгальский кот по кличке Коко обожает мороженое и совсем не боится собак.
Ледяные каскады, напоминающие кадры из фильмов в жанре фэнтези, появились в разных частях Китая из-за сильных заморозков.
Спасательная операция на месте взрыва в Магнитогорске завершилась 3 января.
Матч между сборными Узбекистана и Омана в рамках Кубка Азии – 2019 состоится 9 января.
Молодому человеку 23 года. В Магнитогорске он работает на стройке, занимается восточными единоборствами.
В список стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимости, вошли, в частности, Россия, Казахстан, Германия и Япония.