Салют по-грузински, или Что делать, если не успел купить фейерверки

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Марат Бикмаев: думаем только о поединке с Оманом Матч между сборными Узбекистана и Омана в рамках Кубка Азии – 2019 состоится 9 января. 25

Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске Молодому человеку 23 года. В Магнитогорске он работает на стройке, занимается восточными единоборствами. 1265