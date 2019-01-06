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Салют по-грузински, или Что делать, если не успел купить фейерверки

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© Facebook / "Это Грузия, детка"

Жители Тбилиси во время новогодних праздников сняли забавное видео. Один из участников застолья старался воспроизвести звуки запуска фейерверков.

Насколько хорошо мужчине удалось изобразить эти звуки — узнаете, посмотрев видео.

Теги:
Грузия, салют, новый год



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