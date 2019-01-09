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Как супергерой: Путин утешил рыдающую девочку

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© Youtube / БИЗНЕС Online

Президент России во время своего визита в Петербург разглядел в толпе расстроенного ребенка. Смотрите на видео, как поступил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин остановил свой кортеж ради маленькой девочки.

Во время посещения Северной столицы глава государства увидел, что ребенок расплакался из-за того, что не успел сфотографироваться с ним.

Путин, который уже успел пообщаться с народом и собирался уехать из Петропавловской крепости, остановил машину, вышел на улицу и спросил, почему девочка заплакала.

Оказавшись рядом с президентом, девочка перестала рыдать. Обняв девочку, Владимир Путин пожалел ее, сфотографировался с ней на память, а затем, поздравив собравшихся с Рождеством, уехал.

Теги:
люди, Владимир Путин, россия



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