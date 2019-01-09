Как супергерой: Путин утешил рыдающую девочку

Президент России Владимир Путин остановил свой кортеж ради маленькой девочки.
Во время посещения Северной столицы глава государства увидел, что ребенок расплакался из-за того, что не успел сфотографироваться с ним.
Путин, который уже успел пообщаться с народом и собирался уехать из Петропавловской крепости, остановил машину, вышел на улицу и спросил, почему девочка заплакала.
Оказавшись рядом с президентом, девочка перестала рыдать. Обняв девочку, Владимир Путин пожалел ее, сфотографировался с ней на память, а затем, поздравив собравшихся с Рождеством, уехал.