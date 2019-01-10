Пляжная вечеринка в Сургуте в лютый мороз поражает воображение - видео

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Сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии в матче с командой Омана. Что на родине думают о шансах "Белых волков" на турнире, выяснил корреспондент Sputnik.
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Власти намерены упразднить Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и создать на его базе три независимых структуры.
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