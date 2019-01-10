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Пляжная вечеринка в Сургуте в лютый мороз поражает воображение - видео

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© Sputnik / Александр Кряжев

Группа единомышленников в Сургуте решила поднять настроение себе и случайным прохожим, устроив пляжный отдых при 37 градусах мороза.




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