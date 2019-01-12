Стирая грань между природой и творением человека – видео уникальных картин

Используя гиперреализм, художник Ён-Сун Ким из Сеула иллюстрирует, насколько может быть невидимой грань между живой природой и творением человека.
На одну картину он тратит от трех до десяти месяцев. Результаты поражают.
Художник поразил мир искусства картинами настолько реалистичными, что они выглядят, как фотографии.
Используя гиперреализм, художник Ён-Сун Ким из Сеула иллюстрирует, насколько может быть невидимой грань между живой природой и творением человека.
На одну картину он тратит от трех до десяти месяцев. Результаты поражают.
Железнодорожнику пришлось остановить поезд из-за непогоды, но потом он заметил странное движение.
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