Стирая грань между природой и творением человека – видео уникальных картин

Художник поразил мир искусства картинами настолько реалистичными, что они выглядят, как фотографии.

Используя гиперреализм, художник Ён-Сун Ким из Сеула иллюстрирует, насколько может быть невидимой грань между живой природой и творением человека.

На одну картину он тратит от трех до десяти месяцев. Результаты поражают.