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Стирая грань между природой и творением человека – видео уникальных картин

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Художник поразил мир искусства картинами настолько реалистичными, что они выглядят, как фотографии.

Используя гиперреализм, художник Ён-Сун Ким из Сеула иллюстрирует, насколько может быть невидимой грань между живой природой и творением человека.

На одну картину он тратит от трех до десяти месяцев. Результаты поражают.

 

 




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