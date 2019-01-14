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Далматинец утопил дом на колесах за 180 тысяч долларов

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Рыбалка превратилась в настоящий кошмар, когда Эрик оставил в своем доме на колесах (который обошелся ему в 180 тысяч долларов) двухлетнего пса.

У американца по имени Эрик Джексон из Техаса утро начиналось довольно спокойно: мужчина с друзьями и своей собакой породы далматин готовился порыбачить.

Однако все это превратилось в настоящий кошмар, когда Эрик оставил в своем доме на колесах (который обошелся ему в 180 тысяч долларов) двухлетнего пса.

Буквально через пару минут, после того, как он вышел к лодке, пес забрался на место водителя, чтобы посмотреть в окно на своего хозяина, и случайно включил заднюю передачу, устремившись прямо в озеро.

Мужчины быстро сообразили, но было уже поздно - дом на колесах, в котором мужчина жил 10 лет, наполовину был в воде.

Теги:
смешное видео, YouTube, Видео, собаки



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