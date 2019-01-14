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Выходцы из ЦА готовили теракт в Казахстане

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У задержанных изъяли оружие, а также инструменты, которые могли быть использованы для совершения террористического акта.

Спецоперация Комитета национальной безопасности прошла в Алматы.

Сотрудники КНБ задержали выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов в Казахстане.

Видео спецоперации, которая прошла 10 января, опубликовано на YouTube-канале комитета.

У задержанных изъяли оружие, а также инструменты, которые могли быть использованы для совершения террористического акта. За подозреваемыми ранее была установлена слежка, о чем свидетельствуют записи с камер. В кадрах КНБ фигурируют шестеро мужчин.




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