Выходцы из ЦА готовили теракт в Казахстане

У задержанных изъяли оружие, а также инструменты, которые могли быть использованы для совершения террористического акта.

Спецоперация Комитета национальной безопасности прошла в Алматы.

Сотрудники КНБ задержали выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов в Казахстане.

Видео спецоперации, которая прошла 10 января, опубликовано на YouTube-канале комитета.

У задержанных изъяли оружие, а также инструменты, которые могли быть использованы для совершения террористического акта. За подозреваемыми ранее была установлена слежка, о чем свидетельствуют записи с камер. В кадрах КНБ фигурируют шестеро мужчин.