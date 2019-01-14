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Как мужчины готовят вкусный узбекский плов

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Пошаговый рецепт узбекского плова

Умеют ли мужчины готовить узбекский плов? Еще как.

Смотрите видео о том, как приготовить самый вкусный, сочный и сытный плов по рецепту узбекистанца.

Теги:
Узбекистан, плов



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