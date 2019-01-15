Глупо, но весело: зачем сотни людей пошли в метро без штанов

По всему миру прошел традиционный флешмоб, в ходе которого люди в одних трусах спустились в подземку, чтобы весело провести время.

В ряде городов мира прошел ежегодный флешмоб "День без штанов".

Участники акции прошлись в нижнем белье по улице, а потом спустились в метро.

Идея флешмоба проста, она не несет никаких политических или социальных аспектов. Ее целью является развлечение. Единственное условие акции – вести себя как ни в чем не бывало. Организаторы еще называют акцию "Праздником глупости".

Первая поездка "В метро без штанов" состоялась в 2002 году, когда в метро Нью-Йорка без штанов проехали семь человек. В 2006 году их было уже 150, при этом полиция задержала восемь участников за хулиганство, но затем обвинение с них было снято. Теперь акция проходит в десятках городов по всему миру, а число участников насчитывает десятки тысяч.