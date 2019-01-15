Морозное ОФП: видео с тренировки узбекских боксеров заставляет поежиться

Национальный олимпийский комитет Узбекистана поделился видео, на котором узбекские боксеры занимаются общефизической подготовкой прямо на свежем воздухе под присмотром тренера Тулкина Киличева.
Звезды узбекского бокса усердно тренируются в любую погоду.
Национальный олимпийский комитет Узбекистана поделился видео, на котором узбекские боксеры занимаются общефизической подготовкой прямо на свежем воздухе под присмотром тренера Тулкина Киличева.
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