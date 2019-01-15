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Морозное ОФП: видео с тренировки узбекских боксеров заставляет поежиться

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Звезды узбекского бокса усердно тренируются в любую погоду.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана поделился видео, на котором узбекские боксеры занимаются общефизической подготовкой прямо на свежем воздухе под присмотром тренера Тулкина Киличева. 




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