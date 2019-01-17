12:59 17 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Видео

Здесь не базар: за что кыргызского чиновника выгнали с заседания парламента

Получить короткую ссылку
44 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik .

Депутатов возмутил внешний вид заведующего отделением финансирования и бухгалтерского учета агентства начального профобразования.

В Республике Кыргызстан на заседании Жогорку Кенеша произошел скандал из-за внешнего вида одного из участников, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Заведующий отделом финансирования и бухгалтерского учета агентства начального профобразования Талантбек Тынысов явился в футболке, его раскритиковали депутат Аламазбек Токторов и вице-спикер Мирлан Бакиров.

Чиновник попытался оправдаться. Дело в том, что на заседание должен был прийти его начальник, но тот неожиданно заболел, и Тынысову пришлось заменить руководителя.

Однако это не помогло и его все равно попросили покинуть мероприятие.

Теги:
заседание, Кыргызстан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
В Кыргызстане депутаты раскритиковали чиновника за внешний вид
Здесь не базар: за что кыргызского чиновника выгнали с заседания парламента
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054