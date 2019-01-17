Здесь не базар: за что кыргызского чиновника выгнали с заседания парламента

В Республике Кыргызстан на заседании Жогорку Кенеша произошел скандал из-за внешнего вида одного из участников, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Заведующий отделом финансирования и бухгалтерского учета агентства начального профобразования Талантбек Тынысов явился в футболке, его раскритиковали депутат Аламазбек Токторов и вице-спикер Мирлан Бакиров.

Чиновник попытался оправдаться. Дело в том, что на заседание должен был прийти его начальник, но тот неожиданно заболел, и Тынысову пришлось заменить руководителя.

Однако это не помогло и его все равно попросили покинуть мероприятие.