Как выглядела Луна во время затмения - видео

В это время Луна прошла по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов – в земную тень вошла Суперлуна.

Жители европейской части России могли наблюдать полное затмение Луны 21 января невооруженным глазом с 6:34 по 9:51 по московскому времени.

В это время Луна прошла по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов – в земную тень вошла Суперлуна.

Как ранее сообщили в Московском планетарии, Луна полностью погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. При этом в целом теневое затмение продлится 3 часа 17 минут. Максимальная теневая фаза составит 1,2. Это намного меньше, чем во время прошлого уникального полного затмения Луны 27 июля 2018 года. Естественный спутник Земли во время затмения приобретет красновато-бурый оттенок.

© REUTERS / Mike Blake Кровавая Луна: от России до Уругвая 14

Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин в эфире радио Sputnik объяснил, с чем это связано.

В Московском планетарии сообщили, что главное суперлуние этого года ожидается 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли в 2019 году – в 12:07 мск Луна подойдет к Земле на 356 761 км, а в 18:54 мск произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов.