18:20 22 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Видео

Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей

Получить короткую ссылку
74 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скриншот / youtube

Руководитель начальной школы выучил модный танец и исполняет его на переменках вместе с детьми.

Танцуй, пока молодой – такого девиза придерживается директор начальной школы Xi Guan в Китае.

Как сообщает South China Morning Post, 40-летний Чжан Пэнфэй каждую перемену вместе с учениками танцует под ритмичную музыку.

Власти страны утвердили программу обязательных физических упражнений для детей, однако директор решил ее немного изменить, сделав более креативной и интересной.

По словам директора, он давно обратил внимание на то, что ученики ведут малоподвижный образ жизни, танцы помогут им весело и с пользой провести время.

Такие флешмобы с танцами по достоинству оценили как ученики, так и интернет-пользователи по всему миру.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054