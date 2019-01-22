Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей

Руководитель начальной школы выучил модный танец и исполняет его на переменках вместе с детьми.

Танцуй, пока молодой – такого девиза придерживается директор начальной школы Xi Guan в Китае.

Как сообщает South China Morning Post, 40-летний Чжан Пэнфэй каждую перемену вместе с учениками танцует под ритмичную музыку.

Власти страны утвердили программу обязательных физических упражнений для детей, однако директор решил ее немного изменить, сделав более креативной и интересной.

По словам директора, он давно обратил внимание на то, что ученики ведут малоподвижный образ жизни, танцы помогут им весело и с пользой провести время.

Такие флешмобы с танцами по достоинству оценили как ученики, так и интернет-пользователи по всему миру.