22:27 22 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Видео

"Кипиш какой-то": видео задержания авиадебошира на рейсе "Аэрофлота"

Получить короткую ссылку
27 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Ruptly .

Сегодня самолет, следовавший рейсом SU1515 Сургут – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

Один из пассажиров злополучного рейса заснял на видео задержание мужчины, из-за которого пилоты были вынуждены изменить курс следования. Авиадебошира под аплодисменты увели люди в масках и форме.

Захват самолета "Аэрофлота": пьяный пассажир задержан >>>

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Подозреваемого — 41-летнего Павла Шаповалова — сейчас допрашивают сотрудники СК. По их данным, во время полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования.

Теги:
уголовное дело, Самолет



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Кадры задержания авиадебошира на рейсе SU1515 Сургут-Москва
"Кипиш какой-то": видео задержания авиадебошира на рейсе "Аэрофлота"
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054