"Кипиш какой-то": видео задержания авиадебошира на рейсе "Аэрофлота"

Один из пассажиров злополучного рейса заснял на видео задержание мужчины, из-за которого пилоты были вынуждены изменить курс следования. Авиадебошира под аплодисменты увели люди в масках и форме.

Захват самолета "Аэрофлота": пьяный пассажир задержан >>>

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Подозреваемого — 41-летнего Павла Шаповалова — сейчас допрашивают сотрудники СК. По их данным, во время полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования.